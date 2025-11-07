【最大95％オフ】『野原ひろし 昼メシの流儀』など話題のマンガがKindleセールでお得に読める！双葉社のコミックセール開催中【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で双葉社のコミックセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、現在アニメ化で話題沸騰中の『野原ひろし 昼メシの流儀』や映画化を控える『小林さんちのメイドラゴン』など話題作も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■野原ひろし 昼メシの流儀 ： 1
セール特価：33円（95%OFF）
野原ひろし 昼メシの流儀 ： 1
サラリーマンの昼メシ――それは家族の知らない男だけの世界。旨いメシを求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らす！！『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ！！
■小林さんちのメイドラゴン ： 1
セール特価：33円（90%OFF）
小林さんちのメイドラゴン ： 1
アパートに住む小林さんのもとに、メイドとして押しかけて同居しているトール。トールは、人類のことは基本、下等で愚かだと思っているけれど、小林さんには過去に助けてもらった恩があるため、全力でご奉仕。今日もあの手この手で頑張るのでした。ドラゴン娘と１人暮らしお疲れOLの人外系日常コメディ！
■放課後帰宅びより ： 1
セール特価：363円（50%OFF）
放課後帰宅びより ： 1
少年は出会ってしまった。灰色の毎日を変えてくれる“先輩”に！サッカーの道で将来を嘱望された佐藤瞬は、ケガが原因で夢を断念。なんの希望も見いだせないまま高校1年生になった。そこで出会ったのは「帰りたい」が口癖の佐藤直希。通称「直帰ちゃん」。入部したいなんて一度も言ってないのに、半ば強引な形でなんとも怪しい“ハイパー帰宅部”の活動に参加するハメになった瞬は、直帰ちゃんに振り回されながら、少しずつ毎日が色づいていくことを実感していく。寄り道大好きJKと夢を失った新入生の帰宅部青春ラブコメ。
■島さん ： 1
セール特価：33円（95%OFF）
島さん ： 1
ベテランのコンビニ深夜アルバイト・島さん。ちょっと頼りないけどちょっと頼りになる、ちょっとわけありのおじいさん。そんな島さんと、いろんな人たちとのふれあいを描く、読むと元気になるコンビニヒューマンドラマ。道を踏み外して転んでも、何度だって立ち上がれる――そういう世界でありますように。
■ホストと社畜 ： 1
セール特価：363円（50%OFF）
ホストと社畜 ： 1
【午前5時の牛丼屋。隣の席で朝ごはん。】
午前５時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で出会った「社畜」の直人と「ホスト」の蓮。並んで朝ごはんを食べるだけの、ちょっと不思議な関係がはじまる――。
これから一日が始まる社畜と、ようやく一日が終わるホスト。真逆な時間軸を生きる二人が唯一交わる15分を描いた、モーニングルーティンストーリー。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月7日15時現在のものです。
