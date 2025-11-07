元AKB48・小林茉里奈アナ、第1子男児出産を発表 夫はサッカー選手「力を合わせて、息子の成長を1日1日大切に噛み締めていきたい」
元AKB48のメンバーで現在フリーアナウンサーの小林茉里奈（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる男児の出産を発表した。
【写真】小っちゃい手で指を握ってる…元AKB48・小林茉里奈アナの第1子男児を公開
小林は、【ご報告】と題し、「先日第一子となる男の子を出産いたしました おかげさまで母子共に元気にしています！」と報告。「妊娠発表後、温かい祝福の言葉をかけてくださった皆さん本当にありがとうございます」と感謝した。
続けて、「初めての育児で戸惑うことも多いですが…夫と力を合わせて、私たちらしく、息子の成長を1日1日大切に噛み締めていきたいと思います」とし、「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
小林アナは、2015年8月にAKB48を卒業し、18年4月にFBS福岡放送にアナウンサーとして入社。23年2月に、現在「Y.S.C.C.横浜」に所属するサッカーの新里涼（30）との結婚を発表。23年6月に退社を発表した。
【写真】小っちゃい手で指を握ってる…元AKB48・小林茉里奈アナの第1子男児を公開
小林は、【ご報告】と題し、「先日第一子となる男の子を出産いたしました おかげさまで母子共に元気にしています！」と報告。「妊娠発表後、温かい祝福の言葉をかけてくださった皆さん本当にありがとうございます」と感謝した。
続けて、「初めての育児で戸惑うことも多いですが…夫と力を合わせて、私たちらしく、息子の成長を1日1日大切に噛み締めていきたいと思います」とし、「これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
小林アナは、2015年8月にAKB48を卒業し、18年4月にFBS福岡放送にアナウンサーとして入社。23年2月に、現在「Y.S.C.C.横浜」に所属するサッカーの新里涼（30）との結婚を発表。23年6月に退社を発表した。