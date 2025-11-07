メイクアップブランド「メイベリン ニューヨーク」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーション！

各カテゴリ人気No.1コスメ「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR 」「 SPステイ ヴィニルインク 」「ハイパーシャープ ライナーR 」が、「ハローキティ」パッケージになって数量限定で順次販売されます☆

メイベリン ニューヨーク サンリオ「ハローキティ」コラボコスメ

発売日：2025年12月20日（土）全国で販売開始

取扱店舗：ドラッグストア、バラエティストア、Amazonなどのオンラインショッピングサイトで順次展開予定

※一部店舗にて取り扱いがない場合があります

メイクアップブランド「メイベリン ニューヨーク」から、世界中で愛される人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコスメが数量限定で登場！

メイベリン ニューヨークの各カテゴリ人気No.1コスメが、「ハローキティ」の愛らしいデザインをまといます☆

今回のコラボレーションでは、メイベリンのベストセラーである「スカイハイ」「フィットミー リキッド ファンデーションR 」「 SPステイ ヴィニルインク 」「ハイパーシャープ ライナーR 」が、「ハローキティ」の魅力を詰め込んだ限定パッケージで登場。

「ハローキティ」のファンはもちろん、すべてのメイクアップラバーの心をくすぐる特別なラインナップになっています。

「メイベリン×ハローキティ 限定ステッカー」プレゼントキャンペーン

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L661161

展開開始日： 2025年12月20日（土）より順次展開開始

※なくなり次第終了

対象商品： メイベリン スカイハイ KT01/KT02 フィットミー リキッド ファンデーションR KT120/KT112 メイベリン SPステイ ヴィニルインク KT66/KT130 メイベリン ハイパーシャープ ライナーR KTBK-1

特典内容：対象製品 購入1点につき1つ「メイベリン×ハローキティ 限定ステッカー」を先着順でプレゼント

※なくなり次第終了

対象店舗： 全国のドラッグストア、バラエティストア、オンラインショッピングサイト

※詳細は公式ブランドサイトを確認ください

今回のコラボコスメの発売を記念し、対象コスメを購入された方に数量限定で「ハローキティ 限定ステッカー」をプレゼントするキャンペーンを実施！

対象コスメ1つ購入につき、1枚が先着順でプレゼントされます。

メイベリン スカイハイ 全２色 （KT01/KT02）

価格：1,694円（税込）

まつ毛が上向きロングが1日中続く「メイベリン スカイハイ」

ピンクとホワイトのグラデーションをかけたボトルに「ハローキティ」のお顔とリボンがレイアウトされています。

メイベリン フィットミー リキッド ファンデーションR 全２色 （KT120/KT112）

価格：1,991円（税込）

さらさら肌をキープしながら自然にカバーしてくれる「メイベリン フィットミー リキッド ファンデーションR」

「ハローキティ」のお顔をアップでプリントしたボトルデザインがかわいい☆

メイベリン SPステイ ヴィニルインク 全２色（KT66/KT130）

価格：1,991円（税込）※メーカー希望小売価格

落ちないリップで、色・ツヤ・仕上がり、全てをロックする「メイベリン SPステイ ヴィニルインク」

凹凸のあるデザインに仕上げられたボトルデザインも魅力的です。

メイベリン ハイパーシャープ ライナーR KTBK-1

価格：1,419円（税込）

「メイベリン ハイパーシャープ ライナーR」は、0.01mmの極細リキッドライナー。

手ブレ吸収ブラシで、細部まで精密にコントロールしてくれる優れものアイテムです。

大人かわいいデザインがうれしい、「ハローキティ」コラボの人気コスメ！

メイベリン ニューヨークの「ハローキティ」コラボコスメは、2025年12月20日より順次販売されます。

