¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï´°Á´Éü³è¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë·Ù¹ð¡¡¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¸½Ìò»þÂå¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°¥ê¡¼¥Ö¥¹»á¤Ï¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥×¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¹ñÆâ¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò6¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»á¤Ï½çÄ´¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥í¥É¥ê¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âº£¤Ï½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¹¥Ä´¤À¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÍË¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¡¢Á´¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬³«¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï³Î¤«¤Ë¶¯¹ë¤À¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ìÍ¥¾¡¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤é¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤â´ÆÆÄ¤â¡¢Ä¹Ç¯¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ï¢Ãæ¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥Æ¥£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÀÅ¤«¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥í¥É¥ê¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÎÀïÎÏ¤Ê¤é¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ê±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤è¤ê¡Ë
Æ±»á¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¶ìÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤À¤Ã¤¿¥í¥É¥ê¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Þ¤À¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥É¥êÉÔºß¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾õ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÁª¼êÁØ¤ä°ÂÄê´¶¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÃæ¤ÇÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±»á¤ÏÁª¼ê¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤ºº£Àá¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢È×ÀÐ¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¶ô¤é¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¡£