不適切発言が相次ぐなどし、10月の市長選で敗れた上越市の中川幹太市長が多くの職員に見送られ7日退任しました。



11月8日の任期満了を前に、退任会見に臨んだ上越市の中川市長。



■上越市 中川幹太市長

「みなさんには不適切発言もあって大変なご迷惑をおかけし、そのことについては改めておわびします。」



7日も冒頭からおわび･･･学歴差別とも取れる発言や、兵庫県三田市のコメを「まずい」と発言するなど不適切な表現が相次ぎ、説明と謝罪に明け暮れた約1年半でした。



今後については「政治活動は続ける」とした上で－



■上越市 中川幹太市長

「市長ではできなかったこと、民間でやらないといけないことはこれからじっくり考えて、できるだけ自分の収入にもなる形でやっていきたい。(Q.例えば事業を起こすことも視野に？)どこかに雇われるということは私としてはないと思っている。」



最後は、多くの職員に拍手で見送られました。



■上越市 中川幹太市長

「とにかく上越市民と職員のみなさんの栄光を期待しています。どうもありがとうございました。」



力を入れてきた人材育成や子育て施策をできるだけ引き継いでほしいとも語った中川市長。新市長となる小菅淳一さんは、来週10日に初登庁する予定です。