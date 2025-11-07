物価高に合わせた様々な工夫が！ お歳暮商戦スタート 価格が上がったコメの代わりに並ぶのは？（山形）
今年も残り２か月。山形市の物産館には、きょうからお歳暮コーナーが作られました。
物価高や米の価格が上がったことを受け、お歳暮にも、今年ならではの工夫があるようです。
「山形の良いものをお届けするぞ、えいえいおー！」
ぐっと山形では、御歳暮贈り物コーナーが開設され、食料品やお酒など、県産品がおよそ８０点、東北の特産品がおよそ５点の合わせて８５点が販売されています。
今年工夫したのが「価格帯の幅を広げること」。その背景にあるのは、「物価高」です。
■お歳暮初心者にも手に取りやすく！
これまでは９割の商品が３０００円から４５００円でしたが、今年は、価格帯を１０００円から４５００円まで広げることで、お歳暮初心者にも手に取りやすくしています。
山形県観光物産会館 営業本部 催事企画課 齋藤純一 課長「手にとりやすい価格帯なども用意して実家に戻った時とかに菓子折り１つでも持っていただけると家族の団らんとか山形の美味しいものでできるのではないかと思ってお届けしている」
県内では、お歳暮の商品を年始に持っていく人も多く、売れ筋は３０００円から４０００円前後だということです。
また、去年まであったコメギフトは、コメの価格が上がった影響で、種類が半分ほど減少しています。
■コメの代わりに麺！
そんな中、コメの代わりに並んでいるのは。
佐藤友美アナウンサー「山形県といえば、ラーメン県そば王国。こちらを見ると、パスタ、蕎麦、蕎麦、蕎麦、中華麺とたくさんの麺類が並んでいます。物価高騰の影響を受け、今年から増えたのが「麺類ギフト」。保存が効いて、家族でゆっくり、長く山形産の麺を楽しむことができます」
麺類ギフトは、１年以上保存が効くおよそ１０種類の乾麺から選ぶことができます。
埼玉から「（価格高騰だが）年に１回とかなので値段は上がっている感じがしますが今まで通り（お歳暮を）送っている」
茨城から「お歳暮はくるけど、自分からはあまり送っていない、今はね。野菜を作っているから野菜で」
お歳暮商戦は、来月中旬にピークを迎えます。