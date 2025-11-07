気象予報士の上原さんに今後の見通しを伝えてもらいます。



札幌駅前は先ほど雪が強まった時間もありましたが、この時間はほとんどやんできています。



そして気温も２℃台ということで、道行く人も足早に駅の中に入っていく様子が見受けられました。



ではこの雪について、この後どうなっていくのか見ていきましょう。



１１月７日夜の予想です。



８日にかけてどうなっていくのか見ていきます。



この後、北寄りの風に乗って札幌を含む石狩湾や網走の周辺に雪雲が流れ込みやすくなります。





８日朝にかけて山沿いの多いところで１５センチ、平地でも５センチの雪が積もりそうです。雪は８日朝までにほとんどやんで、日中は回復へ向かうでしょう。この時間の新千歳空港の様子です。チラチラと雪が降っていますが、この千歳方面も８日朝にかけてうっすら積もる恐れがあります。

各地細かく見ていきましょう。



オレンジ色１０センチ以上のエリアは山沿いが中心ですが、日本海側やオホーツク海側の内陸では一部青色、平地でも３センチから５センチくらい積もるところがありそうです。



札幌市内でも山沿いでは最大１０センチ、平地でも３センチくらい積もる可能性があります。



７日夜から８日朝は路面状況が悪化し、場合によっては交通障害などの発生する恐れもあります。



８日朝からお出かけの方は少し早めに起きて、外の様子を確認するようにしてください。