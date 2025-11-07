¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢/½¢¶È´ÉÍý¡×¡¢¶ÐÌ³ÆþÎÏ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤òÀ¸À®AI¤Ç¼«Æ°²½ - ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
ÆüÎ©¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢½¢¶È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢/½¢¶È´ÉÍý¡×¤Ç¡¢Allganize Japan¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI¡¦AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAlli LLM App Market¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò11·î6Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
¡û¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢¡×¤È¡ÖAlli LLM App Market¡×¤ÎÏ¢·È
¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢¡×¤Î²èÌÌ¤«¤éÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ï½¢¶Èµ¬Äê¤äÀ©ÅÙ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁàºî¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²ò·è¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶ÐÌ³ÆþÎÏ¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í»ö¡¢Ï«Ì³ÉôÌç¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë³ÎÇ§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ê´Ö¤âºï¸º¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ç¿Í¼ê¤Ë¤è¤ë¶ÐÌ³ÆþÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ·ï¿ô¤òÌó30¡óºï¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢/½¢¶È´ÉÍý¡×¤ÈÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢·È¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢¡×¤È¡ÖAlli LLM App Market¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡Ö¥ê¥·¥Æ¥¢¡×¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¡ÖAlli LLM App Market¡×¤ÎURL¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÏ¢·È²ÄÇ½¡£Box¤äSharePoint¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Ë¼ÁÌä¤È²óÅú¤ÎÎã¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤¬½¾¶È°÷¤ÎÉô½ð¤ä¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤ëÀ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
¶ÐÌ³ÆþÎÏ¥ß¥¹¤Ë¤è¤ëË¡Îá°ãÈ¿¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Îá½å¼é¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡£µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÉÑ½Ð¼ÁÌä¤äÍøÍÑ¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢À©ÅÙ²þÁ±¤ä¶µ°é»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤Ë¤â³èÍÑ²ÄÇ½¡£
