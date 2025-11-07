高市首相は7日から本格的な国会論戦となる、初の予算委員会に臨みました。これに先立ち行われた勉強会は、午前3時にスタート。「気合はわかるが周りは大変」といった声もあがっています。高市首相、就任後初の予算委員会での論戦デビューはどうだったのか、日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が3つのギモンを中心に解説します。

1．異例「午前3時」出勤、なぜ？

2．本格論戦デビューは「安全運転」

3．高市内閣に疑惑浮上 野党が狙い

■「午前3時」出勤、なぜ？ 高市首相は“ショートスリーパー”

──まず1つ目。7日に高市首相が出勤したのは朝の3時だったということですが、平本さんも3時から働いていたのですか？

私は予算委員会がスタートした午前9時からの通常出勤でした。いわゆる「総理番記者」は2時前に起きて2時半にはスタンバイして勉強会に向かう高市首相の姿を取材しました。当時の様子を聞くと、東京・千代田区の気温は12℃。寒さの中、記者、カメラマン合わせて10人くらいが集まったそうです。

私も20年前、総理番記者からスタートして取材をしていますが午前3時からの勉強会は記憶にないです。石破政権、岸田政権でも午前6時頃からというのはありましたが、3時と聞いたときは私も正直、驚きました。

ある政府関係者は「全ての答弁を端から端まで自分で見ないと落ち着かないタイプ」だと。首相の側近に「高市さん寝てるんですか？大丈夫ですか」と聞いたところ「ショートスリーパーなんだよね」などと話していました。

午後からは野党の厳しい追及を受け、ちょっと疲れた表情も見せていました。来週も予算委員会は続きます。周りのスタッフからは「きょう1日だけならいいけど、来週もこのペースで勉強会が続くとこちらがもたない」などといった声も出てました。

■本格論戦デビューは「安全運転」…随所に「スイッチ」入る場面も

――２つ目のギモンとして、高市首相は、国会の本格論戦デビューとなりましたが、勉強の成果といったものは感じられたでしょうか。

実際に高市首相に質問した野党議員に終了直後「どうでした？」と聞くと、「きょう（7日）は安全運転でしたね」と言っていました。私も委員会室で見ていましたが、石破前首相の答弁と比較すれば、準備した資料を丁寧に読む「守り」の姿勢が多かった印象です。こうしたことから「安全運転」といった声も出ました。ただ、随所に、高市首相のスイッチ入ったな、という場面もありました。

高市首相は、社会保障改革の議論を行う協議体を政府に設置しようとしていますが、野党側が政府でなく、国会に置くべきだと対立した場面です。高市首相の「しゃべりだし」に、注目してみましょう。

立憲民主党 本庄政調会長

「作るなら国会に作るべきだと私は思います。どう思いますか」

高市首相

「あのうでもこれはですね、国民的な議論を行うということで、与野党ともに入っていただく」

ずっと聞いているとこの瞬間、温度感が高くなったことに気がつきました。“高市語”を1日聞いてわかったのですが、この『でもこれは』と高市さんが言った時は、スイッチが入る特徴がある、と気づきました。

この質問された「協議体」は高市首相肝いりの政策で、自分の思いが強い政策を否定された時、高市首相のスイッチが入り「攻め」に転じる場面が、他にも何度かありました。

ある野党議員は「高市首相は切れやすい一面があることも垣間見られた」などと話していました。

■高市内閣に浮上した2つの疑惑…野党が狙い

──3つ目のギモン。「高市内閣に疑惑が浮上」ということですが、どういった問題でしょうか？

いまチーム高市に2つの疑惑が浮上しています。

1つ目です。7日、林総務相が去年の衆院選で、自身の陣営が選挙運動員を買収していた疑いがあると報じられました。林総務相は「公選法上、問題ない支出と認識している」と否定しました。ただ、野党側は来週以降、攻勢を強める考えです。

2つ目。連立を組む日本維新の会の藤田共同代表側が、いわゆる旧文通費から公設秘書の会社に「印刷費」などの名目で合計2000万円を払っていたなどと報じられました。「身内への税金還流」などと指摘を受けるなか、藤田氏は「合理性がある。法的に適正」と反論しています。

ある野党幹部は「政治とカネの問題が大きくなれば、高市政権への期待は失望に変わるだろう」と指摘しています。

7日は朝3時から準備に臨み、7時間の委員会は無難に乗り切った印象です。委員会は来週も続きます。疑惑も出るなか、チーム高市はこのペースで乗り切れるのか、野党は物価高対策に加え政治とカネの問題でも来週以降、ギアを上げて攻勢を強める考えです。