新井浩文、舞台ゲスト出演で芸能活動復帰へ 強制性交罪で実刑判決受けていた
【モデルプレス＝2025/11/07】俳優の新井浩文が芸能活動を再開することがわかった。劇作家や演出家、映画監督など多岐にわたって活動する赤堀雅秋氏が2025年11月6日、舞台「日本対俺2」（12月22日〜28日上演）に新井が出演することを公表した。
【写真】新井浩文の活動復帰知らせたビラ
赤堀氏は、「赤堀雅秋一人芝居 第2弾 上演決定」と舞台のチラシを公開。SUPER EIGHTの丸山隆平や俳優の間宮祥太朗、荒川良々の名前に続いて「日替わりゲスト」として「新井浩文」の名前が記載されていた。本舞台は、同年12月22日から28日にかけて、東京・世田谷区のザ・スズナリにて開催される。なお、新井の出演日は28日と発表されている。
新井容疑者は2018年7月上旬、東京・世田谷区の自宅マンションの一室でマッサージ店から派遣された女性に性的暴行を加えた疑いが持たれ、警視庁が自宅を家宅捜索。新井は任意の事情聴取を受けたと報じられた。これを受けて、所属事務所は契約を解除。新井が出演した映画『台風家族』は公開延期、映画『善悪の屑』は公開中止となった。なお、2019年に強制性交罪で逮捕され、2020年に懲役4年の実刑判決が確定していた。（modelpress編集部）
◆新井浩文、芸能活動復帰
◆新井浩文、実刑判決受けていた
