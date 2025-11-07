ストリートとクラシックが交差する【プーマ】のメンズシューズが今アツい！Amazonで販売中！
レトロな魅力と旬カラーが光る【プーマ】のスニーカーで足元から印象チェンジ！Amazonで販売中！
80年代初頭に登場し、瞬く間にサッカースタジアムのテラス席の定番となったアーカイブモデル"パレルモ"から、パレルモスニーカーが登場。"パレルモ"は、イタリア・シチリア島北西部の地名である「Palermo」が由来で、1980年代のテラススタイルを代表する名作モデル。もともとロンドンやオスロなど、ヨーロッパの有名な首都にオマージュを捧げた「プーマ」の特別なシューズの1つとして登場し、当時、サッカースタジアムに集う観衆の定番モデルとなっていた。今モデルもオリジナル同様に、ヒールのプーマキャットロゴ、ゴールドのシグネチャータグ、つま先のT字型構造、そしてクラシックなガムソールを備えている。
鮮やかなベリーカラーとシルバーミストの組み合わせが、足元に個性と季節感を添える。
スエードとシンセティック素材の組み合わせが、上質感と耐久性を兼ね備えている。
クッション性の高いソール設計により、長時間の歩行でも快適な履き心地を実現している。
ブランドのロゴをあしらったシンプルなデザインが、カジュアルにもストリートにも馴染む万能さを持つ。
