26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。

妻の命を奪った、容疑者逮捕から1週間。遺族の心境には変化が。

（高羽奈美子さんの夫･悟さん）

「最初はほっとしてよかったが、色々と供述が出てきて、だんだんと怒りが湧いてきた。何でうちの家内だったんだろうと」



1999年11月、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さんが首などを刃物で刺され殺害された事件。逮捕された名古屋市港区の安福久美子容疑者は…





「結婚生活して平穏な家庭があって、わざわざ殺すか…」

「家族や親族がいるから、迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」

安福容疑者が事件後も、名古屋市内で夫や子どもと生活していたことなどが、この1週間で明らかになりました。

（悟さん）

「結婚生活しながら平穏な家庭があって、そんなことをやればえらいことになると思う。わざわざ殺すか…と思いました」



安福容疑者は、高校と大学時代に悟さんに好意を寄せていましたが、事件の動機はいまだ明らかになっていません。

（悟さん）

「もうよくわからないです…」

安福容疑者の年齢や身長、靴のサイズなどは、警察が情報提供を呼びかけていた容疑者の特徴とおおむね一致。愛知県警には6日までに約170件の意見が寄せられ「警察の威信を感じた」と激励の声がある一方、過去の捜査の不備を指摘する意見もあるということです。