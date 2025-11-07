歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。11月1日に開催された、中国・北京での公演を振り返り、ファンに感謝の思いを綴りました。

浜崎さんは英語で、「Thank you Beijing!!! Thank you to made a new history with me!!!!! That was totally magical night （ありがとう北京!!! 私と一緒に新しい歴史を作ってくれてありがとう!!!!! 本当に魔法のような夜だった）」と綴り、北京のファンや関係者に向けて感謝の言葉を投稿。









併せて、北京での思い出もアップしています。画像の中には、コンサート会場内とみられる通路を、笑みを浮かべながら歩く浜崎さんの姿が映し出されています。









また、通路上に、カードを手にした浜崎さんの大きなイラストが置いてあり、「咲き誇れ、北京ー光と情熱の夜へ ayu北京公演の大成功を祈って」と、日本語で綴られている中国ファンからのメッセージを、浜崎さんが驚きの表情で見つめる場面もあります。









他にも、公演前に行われたとみられる、安全を祈願するような中国式の儀式に浜崎さんが参加する様子なども映し出されています。









この投稿にファンからは、「偉業を成し遂げて、新たな歴史を刻んだ」「記録的な公演大成功おめでとう」「ホント凄い瞬間をその場で共感したかったょー」「これからの公演も楽しみにしています」といった反響が寄せられています。







