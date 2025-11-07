ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん「旬の食べ物は体に良いのです♪」柿を堪能【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「旬の食べ物は体に良いのです♪」というタイトルで、「この秋は柿を食べています♪」「妻の実家からの贈り物です♡」と、立派な柿がびっしりと並んでいる写真を投稿。









そして「完熟した柿に牛乳を混ぜてしばらくおくと…あら不思議〜♪固まってしまうのです♡」「この柿プリンを美味しくいただいています〜」「きっと繊維の多い柿に一手間かけて飲み込みやすくしてくれていると思います♪」「柿と牛乳の栄養を取れるのです♡」「味覚の秋を楽しみます♪」と、津久井さんたちならではの楽しみ方を編み出して堪能している様子を伝えています。







2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。

