きょうは立冬、暦の上では冬の始まりです。北海道や東北北部では雨や雪が降りました。一方、関東から西は広く晴れました。あす8日（土）は北日本も含めて全国的に晴れて、小春日和となりそうです。空気の乾燥にはお気をつけください。9日（日）は西から前線を伴う低気圧が近づいて、広く本降りの雨となりそうです。激しく降る所もあるでしょう。北日本も雨の所が多く、北海道、標高の高い所では雪が降りそうです。

■あす8日（土）の全国天気

札幌に雪のマークがありますが、降るのは朝まででしょう。昼間は北日本から西日本、沖縄の広い範囲で日差しが届く見込みです。ただ、午後は次第に雲が増えそうです。夜遅くになると九州で雨の降り出す所がある予想です。

■あす8日（土）予想最低気温

北海道と東北北部は各地で5℃を下回るでしょう。釧路は氷点下の予想です。東日本・西日本でも、一桁の冷え込みとなる所がありそうです。

■あす8日（土）予想最高気温

北海道では11月中旬〜12月上旬並みでしょう。札幌は5℃の予想です。高気圧の中心からやや離れた関東は、きょう7日（金）より大幅に低くなり、東京都心は6℃低い16℃、昼間も肌寒く感じられそうです。一方、西日本は多くの所で20℃以上で、那覇は29℃、鹿児島も25℃で夏日の予想です。

【あす8日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路 ：6℃

青森 ：10℃ 盛岡 ：10℃

仙台 ：13℃ 新潟 ：13℃

長野 ：15℃ 金沢 ：16℃

名古屋：19℃ 東京 ：16℃

大阪 ：20℃ 岡山 ：19℃

広島 ：20℃ 松江 ：18℃

高知 ：23℃ 福岡 ：23℃

鹿児島：25℃ 那覇 ：29℃

■台風26号予想進路図

南の海上では台風が発生しています。暴風域を伴って、非常に強い勢力へと発達しながら週末にかけてフィリピン方面へ進む予想です。そのあとは進路を北寄りに変えて、12日（水）、台湾付近に進む見通しです。沖縄では週末からうねりを伴った高波にご注意ください。また、来週は本州付近の天気にも影響が出るおそれがありますので、今後の情報にご注意ください。