歌手・まふまふが7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。愛猫が自宅で“大暴れ”した結果、衝撃の退去費用がかかることを報告した。

まふまふは「君が破壊してきたこの家、壁紙や床やドアの修復で退去するのに200万かかると言われたよやったねまたたくさん仕事できるの嬉しいなあ嬉しいなあ嬉し嬉しい嬉嬉嬉し嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉（原文ママ）」と衝撃のポスト。

また1枚の写真をアップしたが、そこには飼い猫であるラガマフィン「いろは」の後ろ姿が。周りの壁やドアには多数のひっかき傷が残されていた。

ユーザーからは「まふまふさん、壊れてる？落ち着いてください」「まさかここまでとは思いませんでした」「のびのび好き放題甘やかされて育てられていろはちゃんは幸せですね」「想像がつかないぐらいおてんばさんだったんですね…頑張ってください」「さすがに200万円は高くないですか？よく明細を見た方がいいかと」といったコメントが寄せられていた。