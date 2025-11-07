プロ野球・日本ハムは7日、来季から野手コーチに就任する松本哲也氏の就任会見を行いました。

松本氏は2006年ドラフトの育成3位で巨人に入団すると、引退までの11年間を巨人一筋でプレー。2009年には新人王とゴールデングラブ賞も獲得するなど、躍動を見せました。引退後も巨人でコーチ業にあたっていましたが、来季からは活動の場を日本ハムに移すこととなりました。

栗山英樹CBOは、松本氏の印象について「走塁という野球で一番考えないといけない所を考えてジャイアンツで試合に出ていた」と選手時代を振り返りコメント。コーチとしての期待には「松本さんらしくやってくれれば、そういう事もちゃんと伝わるかなと思います」と語りました。

松本氏は、日本ハムの印象について「若い選手が多く活気のあるチーム」とコメント。今回のオファーを受けた経緯についても「新しい経験、新しい挑戦になると思った」と明かし、「色んな経験をしてきたというのが自分の一番の武器。色んなことを考えながら試行錯誤してきた選手時代だった。その経験を少しでも選手たちに活かせてもらえたら」と語りました。

加えて「自分がジャイアンツで経験してきたことを伝えて選手が成長できるように」とこれまでを振り返り、意気込みを口にしています。