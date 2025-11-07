タレントの板野友美（34）が4歳を迎えた長女・ベビちんの誕生日をお祝いする様子を公開した。

【映像】板野友美、長女・ベビちんの顔出しショット（複数カット）

2021年1月、東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）と結婚し、その年の10月に第1子となる長女が誕生したことを報告していた板野。

これまでSNSで、おそろいの水着を着た親子ショットや、一緒に花火を見る写真など、顔出ししたベビちんとの仲睦まじい様子を発信してきた。

2025年11月6日は、自身のYouTubeチャンネルを更新。同時期に誕生日を迎えた長女がいる、おのののか（33）と一緒に、娘たちの誕生日をお祝いする様子を公開した。

ドレスに着替えた子どもたちに、サプライズする様子や、食事を楽しむ姿を披露している。

この投稿にファンからは、「ベビちんかわいすぎる〜 ともちんの遺伝子継いでるから、絶対美人になる」「マジで可愛い！」「ともちゃんに似て美人すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）