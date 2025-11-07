JUDYDOLLの新作♡話題のチークリップに秋冬映えの4色が仲間入り

中国発の人気コスメブランド「JUDYDOLL（ジュディードール）」から、大ヒット中の「ぽんぽんチークリップ」に待望の新色4色が登場しました。ぽんぽんボールのような愛らしい見た目と、頬と唇に自然な血色感をもたらす仕上がりで話題のアイテム♡この秋冬は、質感・カラーともにアップデートされた新チークリップで、誰でも簡単に垢抜け顔を叶えてみませんか？

JUDYDOLLの人気チークリップが進化

「ぽんぽんチークリップ」は、頬と唇をひとつのアイテムで仕上げられる2in1コスメ。ぽんぽんと軽くのせるだけで、自然な血色感と統一感のあるメイクが完成します。

新作ではキャップサイズを大きく改良し、持ちやすく使いやすいデザインに。ダイヤル式で量の調整も簡単なので、メイク初心者さんにもぴったりです。

乾燥知らずのしっとり仕上がり♡

新作チークリップには、植物エキス1とペプチド2を配合。ソフトマットな仕上がりながら、しっとり感が続くのが魅力です。

さらに“ミルクフォーム”のようにクリーミーな質感で肌になじみ、膜*3を形成して密着。色持ちがよく、コップへの色移りも軽減してくれます。メイク直しの回数が減るのも嬉しいポイント♪

*1 ザクロ種子油、オリーブ果実油、ハマナス花油（すべてスキンコンディショニング成分）

*2 パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7（保湿成分）

*3 （ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマーほか（皮膜形成・増粘成分）

全4色の新カラーバリエーションをチェック

今回発売される新色は全4色。どれも肌なじみがよく、季節感を引き立てる絶妙なトーンです。

N05 あんにゅいアップル：くすみを帯びたアップルピンク。自然な血色感をプラス。

N19 ぬくもりショコラ：落ち着いたショコラピンク。大人の抜け感メイクに。

N20 よくばりローズ：甘さと上品さを兼ね備えたローズピンク。

N23 ときめきベリー：シルバーピンクラメ入りのストロベリーピンクで愛らしく。

価格は各1,540円（税込）。11月中旬よりロフト、PLAZA、ドン・キホーテ、@cosme STOREなど全国の主要バラエティショップで順次発売予定です。

メイクがもっと楽しくなる一本をあなたに

頬も唇もぽんぽんするだけでトレンド顔が叶う「JUDYDOLL ぽんぽんチークリップ」。クリーミーな質感と可愛らしいカラーで、毎日のメイクがもっと楽しくなりそう♡

乾燥やヨレが気になる季節でも、しっとりとした発色を長時間キープ。自分に似合う色を見つけて、秋冬のメイクをアップデートしてみてください♪