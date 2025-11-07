歌手の中島美嘉が、旅行を満喫するプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】中島美嘉、夫との2ショットやプライベートショット

2023年2月に更新したInstagramで、バンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を報告していた中島。以降、それぞれライブのオフショットやリハーサル風景など、夫婦での活動の様子を発信してきた。

2024年2月、馬谷が投稿したステージ上での貴重な夫婦ショットには「カッコイイ大好きな夫婦です」「たまらんツーショットありがとうございます」などとコメントが寄せられ、話題になった。

2025年10月24日から、中島は旅の様子を投稿していて、雄大な景色をバックに撮影した写真や、現地で食べた食事などをアップ。

中島美嘉、旅行を満喫するプライベートショット

11月5日の更新でも、旅先の串焼き店で撮影した動画や、絶景とともに写る自撮りショットなどを披露している。

中島の投稿にファンからは、「かわいいにもほどがあります」「景色も綺麗だけど、美嘉ちゃんが綺麗すぎます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）