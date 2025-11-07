26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件は、容疑者の逮捕からきょうで1週間です。遺族が改めて心境を語りました。

妻の命を奪った、容疑者逮捕から1週間。遺族の心境には変化が…

高羽奈美子さんの夫・悟さん

「最初はほっとして良かったが、いろいろと供述が出てきて、だんだんと怒りが湧いてきた。何でうちの家内だったんだろうと」

1999年11月、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32）が首などを刃物で刺され殺害された事件。逮捕された名古屋市港区の安福久美子容疑者（69）は…

安福容疑者

「家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」

安福容疑者が事件後も名古屋市内で夫や子どもと生活していたことなどが、この1週間で明らかになりました。

高羽奈美子さんの夫・悟さん

「結婚生活しながら平穏な家庭があって、そんなことをやれば、えらいことになると思う。わざわざ殺すか…と思いました」

安福容疑者は高校と大学時代に悟さんに好意を寄せていましたが、事件の動機はいまだ明らかになっていません。

高羽奈美子さんの夫・悟さん

「もうよく分からないです」

安福容疑者の年齢や身長、靴のサイズなどは、警察が情報提供を呼びかけていた容疑者の特徴とおおむね一致。愛知県警には、きのうまでにおよそ170件の意見が寄せられ、「警察の威信を感じた」と激励の声がある一方、過去の捜査の不備を指摘する意見もあるということです。