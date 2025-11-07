初発表の商品が3000項目も、輸入博が高水準対外開放の「大舞台」に―中国メディア

5日に上海市で開幕した第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）では461の新製品、新技術、新サービスが展示される。2018年の初開催以降、輸入博での初発表商品は累計3000項目を突破し、輸入博は中国の高水準な対外開放を間近に観察することのできる「大舞台」となった。

今回の輸入博の初発表リストには、トルココーヒー、エクアドル産バナナなどの「海外特産品」が含まれるほか、小口径で制御可能な拡張型血管ステントなどのハイテク製品、人型ロボット「AEON」の産業応用シーンなどの革新的サービスも含まれており、中国の超大規模市場が持つ高い「磁力」を示している。

今回の輸入博には155の国・地域・国際機関が参加し、域外企業4108社が出展し、展示面積は43万平方メートルを超える。企業展には世界トップ500社と業界のリーディングカンパニーが計290社が出展する。43の取引チーム、来場登録者数は約45万人に上るなど、今回はさまざまな点で過去最大の規模を更新した。



今回の国家展には67の国と国際機関が出展する。カナダ、マレーシア、ニュージーランド、ノルウェー、ペルーなどは出展企業の規模が過去最大を更新した。米国企業の展示面積は7年連続で1位を維持している。（提供/人民網日本語版・編集/KS）