TAKAHIRO¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËATSUSHI¤µ¤ó¤ÈÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤ë¡Ö°¥¤·¤µ¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
2025Ç¯11·î6Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËEXILE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë ATSUSHI¤µ¤ó¤ÈTAKAHIRO¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2¿Í¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ä¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢TAKAHIRO¤µ¤ó¤¬³èÆ°µÙ»ß¤Î´ü´Ö¤äÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2019Ç¯5·î14Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****2006Ç¯¡¢EXILE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±þÊç¼Ô1Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿TAKAHIRO¤µ¤ó¡£¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
* * * * * * *
ÈþÍÆ»Õ¤ò¼¤á¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÇ¶á»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¸©¤Ç¡¢Ä¹ºê¸©¤Îº´À¤ÊÝ»Ô¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬ÈþÍÆ»Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸Æ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÊ¡²¬¤ÎÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤Ë¡£¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ë½¢¿¦¤·¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£·ë¶É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ´¤òÄü¤á¤¤ì¤º¡¢ÈþÍÆ±¡¤ò¼¤á¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥ô¥©¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥é¥À¥é¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö£²Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ°ì¤«¤é½ÐÄ¾¤½¤¦¡×¤È¡¢´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Åìµþ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿ÆÉã¤Ï¥Ó¥Ó¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÏËÍ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2006Ç¯9·î¤ËEXILE¤Î¿·¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é·è¤á¤¿£²Ç¯¤Î´ü¸Â¤¬¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿EXILE¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï±¿Ì¿¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ËÍ¤Ï²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤ÆEXILE¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
²¿¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ê¼ñÌ£¤ä¸ä³Ú¤¬¡Ö»Å»ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯ºÇ¶á¤Ç¤¹¡£
EXILE¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥á¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ÎATSUSHI¤Î³¤³°Î±³Ø¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¡££²Ç¯¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯¡¢ATSUSHI¤Îµ¢¹ñ¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¶Êºî¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿Êý¸þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤à¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹Í¤¨Êý¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºòÇ¯EXILE¤Î³èÆ°¤Ë¼«Á³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ´ü¤Ë°ì¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿»þ¤â¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤âEXILE¤Ï¡¢Á´°÷¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ËèÆü¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤âµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤È¡¢Á´°÷¤¬Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤Ï°ã¤¨¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬EXILE¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
HIRO¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ÒÄ¹¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤«¤é
EXILE¤ä»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëLDH JAPAN¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¡¢±Ç²èÀ½ºî¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤â¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ç¡¢³§¤¬¡ÈÌò°÷¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ç³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Îéµ·¤È¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢³Æ¿Í¤¬¾ï¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇEXILE¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¿§¹õ¡×¡Ö¥Ò¥²¡×¤È¤¤¤¦¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡ÖEXILE¤Ã¤Ý¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÎÉôÊ¬¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤é¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢13Ç¯¤ËEXILE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤òÍ¦Âà¤·¤¿HIRO¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏLDH¤Î¼ÒÄ¹¿¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅý³ç¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¤Æ¡£µ÷Î¥´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±óÎ¸¤·¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â²²¤»¤º¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢EXILE¤È¤·¤ÆÀÎ°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î´Ø·¸À¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±Ìá¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éHIRO¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤é¤È¤â¤Ã¤ÈÌ©¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ëº£¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¤â¤È¤Ê¤µ
Ìò¼Ô£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ì£Ä£ÈÀ½ºî¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡ØËÍ¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ë¼ç±é¡£»ö¸Î¤Çµ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¸µµù»Õ¡¦Å°¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤¿Å°¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÀÚ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ìµ¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë°¥¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¼Çµï¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤»»¤Î±éµ»¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Ïµ²±ÁÓ¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Èº£²ó¡¢Ìò¼Ô¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢·àÃÄEXILE¤Î½©»³¿¿ÂÀÏº¤¬¤¹¤´¤¯¸¦µæÇ®¿´¤Ç¡£Èà¤Ï°ÊÁ°¡¢µ²±ÁÓ¼º¤ÎÃËÀ¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Èà¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤ÏÅçº¬¸©¤Î±£´ô½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¡¢À¾¥ÎÅç¡£Êª¸ì¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÅç¤Ë ¡ÈÅçÎ±³Ø¡É¤·¤Æ¤¤¿ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÈÅç¿Æ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅç³°¤«¤éÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Å°¤Ï¡¢¼ã¤¤Èà¤é¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÅçÌ±¤¿¤Á¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ã¸¡¹¤È¿Ê¤àÊª¸ì¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤ÇËÍ¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¾ºä·Ä»Ò¤µ¤ó¡£¤â¤¦¡Ä¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¸å¸÷¤¬¤µ¤¹¤è¤¦¤Ê½÷Í¥¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤ò¾Ã¤·¤Æ¡ÈÅç¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡È°ú¤»»¤Î±éµ»¤Î¥×¥í¡É¤À¤Ê¤È¡£¤·¤«¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤ÏÀÎ¤Î±Ç²è»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ò¼¤á¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿´¤â¤È¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µ²±¤ò¼º¤¯¤·¤Æµù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å°¤Î¡¢¡Ö¤è¤ê¤É¤³¤í¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ä¤é¤µ¡×¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Å°¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÌµÀº¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿²ÉÌÛ¤ÊÃË¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎËÍ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ð¥é¡¼¥É¤ò°¥¤·¤²¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤
ËÍ¤¬£Å£Ø£É£Ì£Å¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æº£Ç¯¤Ç13Ç¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Î·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£EXILEÂ´¶È¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëMAKIDAI¤µ¤ó¡¢MATSU¤µ¤ó¡¢ÜSA¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢º£¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ß¤ó¤ÊÎéµ·Àµ¤·¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î»Ò¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Î²È¤Ë¸Æ¤ó¤À¤ê¡£¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Æ±»Ö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ò²¿ºî¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØËÍ¤Ë¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ëº£²ó¡¢Ä¹ÊÔ¤Ç½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¼çÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÆ¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Î£±¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÊý¤À¤È¡Ø¥É¥é¥¤¥ô¡Ù¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡£Èà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ÇÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï°¤Éô´²¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤â¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤â¼«ºß¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¡£ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢°ú¤»»¤Î±éµ»¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â³è¤«¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡¡Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤ê¡¢¶¯¤¬¤ë»Ñ¤Ë°¥¤·¤µ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤ò°¥¤·¤²¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°¥¤·¤µ¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È°ú¤»»¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤â³è¤«¤»¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£