埼玉県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「川越市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「子育てがしやすい市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、埼玉県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「古くからの城下町で静かな環境で文化レベルも高い、街自体に余裕があるので、子育てしやすそう」（40代男性／岩手県）、「スーパーやドラッグストアなどが徒歩圏内にあって便利だからです」（20代男性／東京都）、「独自の支援もあり埼玉県の中では治安はいい方だと思うから」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「保育施設や医療機関が多く、子育て支援センターや公園も充実しており、安心して子育てできる環境が整っているからです」（40代女性／埼玉県）、「文教地区で子育てしやすい、都心へのアクセスも良いので学校を選びやすい」（40代女性／埼玉県）、「保育料の無償化や児童センターの充実、待機児童ゼロの取り組みも進んでいるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：川越市／34票「小江戸」として親しまれる川越市は、歴史的な街並みと都市的な利便性が調和したエリアです。進学校が多く教育意識が高い地域として知られ、教育環境の良さが支持を集めています。多子世帯向けの独自支援制度のほか、川越駅周辺の買い物環境の充実や、比較的治安の良い住宅地が多い点もファミリー層に安心感を与えています。こうした暮らしやすさのバランスが、ランキング上位に入った大きな理由ではないでしょうか。
1位：さいたま市／127票さいたま市は、東京へのアクセスが非常に良く、新幹線停車駅の大宮駅や教育施設が充実した浦和区など、エリアごとに異なる魅力を持つ都市です。市として「子育て楽しいさいたま市」を掲げ、保育施設の整備や多様な支援制度を積極的に推進しています。高い教育水準を誇る文教地区の存在と、待機児童ゼロを実現する行政の支援体制が整っていることから、安心して子育てできる環境として多くの家庭に選ばれていると考えられます。
