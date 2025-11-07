7日二十四節気の1つ「立冬」です。暦の上では冬の始まりとされています。山形県内は7日、高気圧に覆われ晴れ間も出る一日となりました。上山市では冬が近づくこの時期の風物詩「干し柿作り」が本格化しています。



一面オレンジ色。まるで柿のカーテンの様です。

「紅柿」と「平核無柿」を栽培する上山市の須田国明さんの農園では10月末から市特産の干し柿作りが始まり、今、作業のピークを迎えています。





くるまや農園 須田国明 社長「今シーズンは冷たい風が吹いているので干し場の環境は大変いい」須田さんの農園ではことしは梅雨の時期に雨が降らなかった影響でカキの実が大きくならず、小玉傾向だということです。干し柿には一定の大きさのある実を使うため、干し柿に使えない実も多かったといいますが、ことしも良い品質のものができそうだということです。くるまや農園 須田国明 社長「年末のお歳暮や家でのお茶のお供に、味が凝縮されているので上山特産の干し柿をご賞味いただきたい」干し柿は12月初めごろから県内外への出荷が始まるということです。立冬を迎えた県内の7日の最低気温は、鶴岡市鼠ヶ関で14.8度、酒田で14.2度、米沢で9.8度、山形で8.7度など、各地で9月下旬から10月下旬並みの暖かな朝となりました。一方、山形地方気象台によりますと、8日は寒気や気圧の谷の影響で冷え込む一日となる見込みです。各地の予想最高気温は、米沢と酒田で12度、山形で11度、新庄で10度となっています。