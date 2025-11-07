¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÖHappy¤¯¤¸¡×¤Ë¡È¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª¡¡Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¡¢¡ÖHappy¤¯¤¸¡ØSanrio characters Holiday Collection¡Ù¡×¤¬¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Áõ¾þ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÖHappy¤¯¤¸¡×·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£Á´¹âÌó40cm¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖHappy¤¯¤¸¡ØSanrio characters Holiday Collection¡Ù¡×¤Ï¡¢¡È¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¾åÉÊ¤Ê¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡¢Á´9Åùµé¡ÜLAST¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡¥¤¥Á¥ª¥·¤ÏA¾Þ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¡£¤ª¤½¤í¤¤¤ÎÁõ¤¤¤Ç¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÊõÀÐ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿Á´10¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢B¾Þ¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ì¤¤¤¯゙¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢C¾Þ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥µ¥Æ¥ó¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥®¥Õ¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢D¾Þ¤Î¡Ö¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¡×¡¢E¾Þ¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡¢F¾Þ¤Î¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸SET¡×¤Ê¤É¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃ¾Þ¤Ë¥¯¥í¥ß¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ëLAST¾Þ¤Ë¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹âÌó40cm¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÄó¶¡¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
