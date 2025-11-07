¼òÅÄ»Ô¤ÇÎó¼Ö¤ä±Ø¤Ç¤ÎÉÔ¿³¼Ô¤ËJR¤Î¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë·±Îý¡¡º£¸å¤â¼ÂÁ©
Á´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÎó¼Ö¤ä±Ø¤Ç¤Î¶§°»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤´¤¦¤È¼òÅÄ»Ô¤Ç7Æü¡¢Îó¼ÖÆâ¤ËÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£JR¤Î¿¦°÷¤é¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Íー¤¾¡ª¡×¡Ö²¿¤À¤è¿ÏÊª»ý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤¤¤Ä¡ª¤ä¤Ð¤¤¤¾¡ª¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤ï¥Þ¥¸¤Ç¡×
¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¿·´´Àþ¤äÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î»¦½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢JR¤È¼òÅÄ·Ù»¡½ð¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·±Îý¤ÏJR¼òÅÄ±Ø¤ÈËÜ½Ý±Ø¤Î´Ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼ÖÎ¾¤òÁö¹Ô¤·¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾èµÒÆ±»Î¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤ÎÃË¤¬¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¾¸¤Ï¡¢¾èµÒ¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îó¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤¿¼òÅÄ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ë¹ß¤ê¤ÆÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤ò±Ø¤Î¿¦°÷¤é¤¬»É¸Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀèÃ¼¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Ä¹¤¤ËÀ¾õ¤ÎÆ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾èµÒ¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢ÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼òÅÄ·Ù»¡½ð·º»ö´±¡¦ÂçºäµªÉ§¤µ¤ó¡Ö·Ù»¡¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµÒÍÍ¤È¤´¼«¿È¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤«¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
JRÅìÆüËÜ¾±ÆâÅý³ç¥»¥ó¥¿ー²¼¼¼¾¡½êÄ¹¡ÖËü¤¬°ì¤ÎÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤È·Ù»¡¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎÏ¢·È¡¢Îó¼Ö¤ä±Ø¤ÎËÉÈÈÂÎÀ©¤â´Þ¤áº£¸å¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë»ä¤¿¤Á¼Ò°÷¤ÎÌ¿¤â¼é¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
JRÅìÆüËÜ¾±ÆâÅý³ç¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÉÆâ¤Î¾±Æâ°ì±ß¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢Îó¼ÖÆâ¤Ê¤É¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤äÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾èµÒ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ë¸þ¤±º£¸å¤â¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£