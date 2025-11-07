£´·³¡¢£³·³¤Î»Ø´ø´±¤ò·Ð¤Æ¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¿·2·³´ÆÆÄ¡Ö£±·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï7Æü¡¢Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤Ï¡Ö2·³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°ì¿Í¤Ç¤â¼çÎÏ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë½©µ¨Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤³¤ì¤«¤éÁª¼ê¤È°ì¿Í¤º¤ÄÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï4·³¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï3·³¡¢¤½¤·¤Æ10·î¤Î½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ç2·³¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2·³¤Ï1·³Í½È÷·³¡£¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£