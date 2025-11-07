¡Ö¶²¤í¤·¤¤¿ô¡×¸µNHK¸ÅÀ¥³¨Íý¥¢¥Êà¥¯¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×á¤ËÀïØË¡Ä¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤³¤ì¡×¡ÖÄ®Ãæ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×È¿¶ÁÁê¼¡¤°
ÃÏ¿Þ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Îà¥¯¥Þ½ÐË×á¥Þ¡¼¥¯¤¬¡Ä
¡¡¸µNHK»³·ÁÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¸ÅÀ¥³¨Íý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(47)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÆüÆÏ¤¯ÃÏ¸µ»³·Á»Ô¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¥Þ¥Ã¥×¡£¶²¤í¤·¤¤¿ô¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»³·Á»Ô¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÃÏ¿Þ²èÁü¤È¡¢Æ±»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ãí°Õ´µ¯¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢»³·Á»ÔÆâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£JR»³·Á±ØÉÕ¶á¤Ê¤É»ÔÆâ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤âÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËOTTO!ÊÔ½¸Éô¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¯¥ÞÌÜ·â¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ÅÀ¥¥¢¥Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Î40ÇÜ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¼Â²È¶á¤¯¡¢Í§¿ÍÂð¶á¤¯¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¼«¿È¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡£¡×¤È¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÈï³²¤ËÁø¤¦Êý¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»³·Á»Ô¤À¤È½ÕÆüÄ®¤À¤Ã¤¿¤ê»×¤¤¤Ã¤¤ê¡¢Ä®Ãæ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À¡¢æ«¤Ë¤â¤«¤«¤é¤º¥¯¥Þ¤¬×Ç×Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÉÝ¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ï¥¤¤Î²È¡¢¥¬¥Á¤Ç¤³¤ì¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËµÍ¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£