三川町で11月5日発見された鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出た野鳥1羽の死がいについて国の機関で検査したところ高病原性鳥インフルエンザ感染が確認されました。県内で感染が確認されたのはおととし以来2年ぶりです。



県みどり自然課によりますと11月5日、三川町横山の住宅の敷地内で、野生のノスリ1羽の死がいが見つかり、県庄内総合支庁が簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出ました。

その後、環境省が指定する研究機関で遺伝子検査を行った結果、7日高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました。

県内で高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたのはおととし4月以来、また、今シーズンでは東北で初めてということです。

高病原性鳥インフルエンザは人に感染する恐れがありますが、感染している鳥と濃密な接触が無ければ感染しないと考えられています。県は鳥の排泄物などに触れた場合には手洗いとうがいを行うよう呼びかけています。

また、県はノスリ1羽の死がいがあった現場から半径3キロ以内にある養鶏場1か所を調査しましたが、ウイルスは確認されず異常はありませんでした。

県は5段階ある警戒レベルを上から2番目の4に引き上げて野鳥の監視を強化し、養鶏場などに注意を呼びかけています。

