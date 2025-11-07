FRONTIER¤¬°ìÂÁá¤¤¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë¡×¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹µ¡¤Ê¤É¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤¬ÆÃ²Á
FRONTIER¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇPC¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï11·î7Æü¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖFRONTIER¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡Ö°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£11·î14Æü15»þ¤Þ¤Ç¡£
FRONTIER¤¬Áá¤¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¡¼¥ë
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡£13Ëü±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¥×¥í¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÁ´18µ¡¼ï¤ò¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢PC¤Î³°´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¤¤¤Á¤ª¤·¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ryzen 7 9800X3D¤ÈRadeon RX 9070 XT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖFRGPLMB650B/WS1031¡×(ÀÇ¹þ²Á³Ê275,800±ß)¡£ÆâÉô¥Ñ¡¼¥Ä¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹ãþÂÎ¤È¡¢4K¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¹âÉÕ²Ã´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
°Ê²¼¡¢º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGPLMB650B/WS1031¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê275,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦AMD Ryzen 7 9800X3D ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (16GB x2) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦AMD Radeon RX 9070 XT (ASRockÀ½)
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLB550/WS918/NTK¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê147,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 5700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼
¡¦32GB (16GB x2) ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRockÀ½)
¡¦600W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLMB650W/WS1101¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê289,980±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 9800X3D ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (16GB x2) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (CrucialÀ½)
¡¦NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSIÀ½)
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¥»¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
