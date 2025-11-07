女子プロレスラーの凛（32）が6日、ブログを更新。2歳の長女・寿々ちゃんらと夫の誕生日を祝福する様子を披露した。

【映像】凛、ママそっくりな寿々ちゃん

2022年に、タレントの北斗晶（58）の長男・佐々木健之介（27）さんと結婚した凛。翌年8月には第1子となる長女・寿々ちゃんが誕生していた。

ブログでは、家族との日々を投稿していて、寿々ちゃんの顔出しショットを公開すると、「横顔ママそっくりなすーちゃんですね〜」「凛ちゃんにそっくりだよねぇ、寿々ちゃん可愛い」などと話題になっていた。

健之介さんにキスをする顔出しした寿々ちゃんの姿を披露

2025年11月6日の更新では、北斗、佐々木健介（59）らと健之介さんの27歳の誕生日を祝福したことを報告。

「いつも家族のために頑張ってくれて本当にありがとう。みんなでお祝いしてる中、すーたん、パパからケーキにのってた、お誕生日プレートをもらって食べてたんだけど…振り向いたらーーーチョコヒゲになってて…うけるーーーーっ。すごいことになってるすーたんでした。パパにおめでとうのチューしてる」と、健之介さんにキスをする顔出しした寿々ちゃんの姿を披露している。

この投稿にファンからは、「家族みんなで祝えて良かったですね」「娘からのお祝いチュー、この世で1番うれしいプレゼント」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）