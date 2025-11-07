¡Ú¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥Á¡¼¥º¹¥¤¤µ¤ó½¸¹ç! ¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¡¢¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ä¤è¤¯¤Ð¤ê¹çÂÎ¥á¥·¤¬ÅÐ¾ì
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢11·î4Æü¤è¤ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ
¿ô¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤È¤í¤±¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºÌ£¡×(298±ß)¡¢¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥¥ó¥Ñ¡×(430±ß)¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¹çÂÎ¥á¥· ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹&¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×(754±ß)¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×(538±ß)¡¢¡Ö¤¤¤â¤â¤Á ¥Á¡¼¥º¡×(165±ß)¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÂç¤Î¥Á¡¼¥º¹¥¤! ÁáÂ®¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!
¡û4¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤È¤í¤±¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºÌ£¡×
¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤È¤í¤±¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºÌ£(298±ß)
¸ÐÃÓ²°¤Î¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó ¤È¤í¤±¤ë¥¯¥¢¥È¥í¥Á¡¼¥ºÌ£¡×(298±ß)¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤é¤¢¤²¤Î°á¤«¤é¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤Î¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹! ¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤Î¤ß¤Ç¡¢¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÌ£¤È°ì½ï¤«¤Ê? ¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä
¥¹¥³¡¼¥ó¤¬¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¡¼!
¥µ¥¯¤Ã¤È¤·¤¿°á¤«¤é¡¢¥¹¥³¡¼¥ó¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿! ¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿È¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Á¡¼¥º¤¬Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯´¶³Ð¤Ç¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥º¤Î»Ý¤ß¤ò¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤á¤ë1ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡û¥Ô¥ê¿É¥¥à¥Á¡ß¥Á¡¼¥º¤¬¤¦¤Þ¤¤! ¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥¥ó¥Ñ¡×
¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥¥ó¥Ñ(430±ß)
Çò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¥¥ó¥Ñ¡×(430±ß)¡£¥¥à¥Á¡ß¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º! ¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁáÂ®1Ê¬²¹¤á¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¥à¥Á¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë!
²¹¤á¤ë¤È¡¢¥¥ó¥Ñ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¤äÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¡Á¤ê¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹! ¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥à¥Á¤ä¤´¤ÞÌý¤ò´¶¤¸¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¤¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥¤Ã¥³¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¥à¥Á¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¥Ô¥ê¿É¤ÈË§½æ¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤6¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡û¤Þ¤ë¤ÇÂç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á! ¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¹çÂÎ¥á¥· ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹&¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×
¤è¤¯¤Ð¤ê¹çÂÎ¥á¥· ¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹&¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó(754±ß)
¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¡¢É¬¸«! ÊÛÅö¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¹çÂÎ¥á¥·¡×¤Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹&¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×(754±ß)|¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£1,000kcal±Û¤¨¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÂçÀ¹¤êÊÛÅö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤ÏÂç¿Í¤Î¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¡¢ÁáÂ®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹!
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ! ¿©¤Ù±þ¤¨¤ÏÈ´·²
¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤¬¤È¤í¡Á¤ê¡£Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯Íí¤ó¤ÀÂÀÌÍ¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬2ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Ç¤¹!
¡û¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ë¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×
¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó(538±ß)
¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×(538±ß)¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ý¥Æ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤¬¼çÌò¤Î¥°¥é¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê! ¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥Á¥§¥À¡¼¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¤Î5¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£´¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿º£¤Î»þ´ü¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä!
¤Û¤¯¤Û¤¯¿©´¶¤Ë¤È¤í¤ê¤È¥Á¡¼¥º¤¬Íí¤à
²¹¤á¤Æ¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ý¥Æ¥È¤ËÍí¤ó¤À¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¶ñºà´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Û¤¯¤Ã¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡û¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡Ö¤¤¤â¤â¤Á ¥Á¡¼¥º¡×
¤¤¤â¤â¤Á ¥Á¡¼¥º(165±ß)
¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥ì¥¸²£¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¡¼¥º¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤â¤â¤Á ¥Á¡¼¥º¡×(165±ß)¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæ¿È¤«¤é°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó!
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬»êÊ¡!
¤Ò¤È¤¯¤Á¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Õ¤Ë¤ã¡Á¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢°ì½Ö¡Ö¤³¤ì°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤â¤â¤Á¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ËþÂ´¶¤Î¹â¤¤1ÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ë¥Ñ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥§¥¢¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!
¤È¤í¤Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
