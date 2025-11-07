SNS¤ÇÏÃÂê¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢Î¾¿Æ¤Ï¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤È¸µ¥®¥ã¥ë¡¡²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÌ´¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ø
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#9¤¬¡¢¤¤ç¤¦7Æü(22:00¡Á)¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ø
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÌ©Ãå¡£Èà½÷¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤ÎÉã¤È¸µ¥®¥ã¥ë¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¡È¶¯Îõ¤ÊÎ¾¿Æ¡É¤À¡£
²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÌ´¤ËÄ©¤àÆü¡¹¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢Î¾¿Æ¤Î¡Ö¹Ô¤±¹Ô¤±!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹!¡×¤È¤¤¤¦º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢Èà½÷¤Ï²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Ì´¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ø¡£¤½¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ê¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¡Ä¡Ä¡£
(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ø
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÌ©Ãå¡£Èà½÷¤ÎÌ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¤ÎÉã¤È¸µ¥®¥ã¥ë¤ÎÊì¤È¤¤¤¦¡È¶¯Îõ¤ÊÎ¾¿Æ¡É¤À¡£
(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¡£·ÝÇ½³¦¤Ç²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹3¿Í¤¬¡¢¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³¤ËËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£