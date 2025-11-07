¡ÒÃÏÍë½üµî¡Óº£°æ¸ÂÀÏº¡¦IOSÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¡ÖÃÏÍë½üµî¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
2～3ÇÜ¤Ïºî¶È»þ´Ö¤ò¸úÎ¨²½
¡¡――¡¡2016Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤éÌó10Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÍë½üµî¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£°æ¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï2017Ç¯¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÖCMAC¡Ê¥·ー¥Þ¥Ã¥¯¡á¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÃÏÍëÂÐºö¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡×¤«¤éÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏÍë½üµî¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ë1Âæ¤Î¥Úー¥¹¤Ç»îºîµ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë±¿¤ó¤Ç»î¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¤Âå¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂè7À¤Âå¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹Ô¤¦¹ñºÝ¶¨ÎÏ»ö¶È¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Àµ¼°¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½ºßÀ½Â¤Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥·ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬Ä´Ã£¤·¡¢Íè½Õ¤«¤éÈà¤é¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏÍë½üµî³èÆ°¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡――¡¡¤³¤ì¤ÏIOS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£°æ¡¡ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î2Ç¯¤Î´Ö¤Ë°ÂÁ´À¤äÅ¬¹çÀ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·ー¥Þ¥Ã¥¯¤«¤éµ»½ÑÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¥·ー¥Þ¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖÄ´Ã£¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßÀ½Â¤Ãæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÍèÇ¯Áá¡¹¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ØÍ¢Á÷¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¸½ÃÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²ºî¶È¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢²ÔÆ¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡――¡¡²þ¤á¤Æ¡¢ÃÏÍë½üµî¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£°æ¡¡¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿ôÀéËü¸Ä¤«¤é1²¯¸Ä¤ÎÃÏÍë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò½üµî¤¹¤ë¤Ë¤Ï1000Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡――¡¡µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£°æ¡¡¤¨¤¨¡£ÃÏÍëÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤ª¤è¤½60¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï´í¸±¤òÈ¼¤¦¼êºî¶È¤ÇÃÏÍë½üµî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶ÈÃæ¤ËÃÏÍë¤¬µ¯Çú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È¼Ô¤¬ÏÓ¤äÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏÍë¸¶¤Î·¡ºï¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÍë¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ10～15Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÜÆ°¤ä¿ø¤¨ÉÕ¤±¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â5Ê¬¤Ç°ì¥«½ê¤Î·¡ºï¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç2～3ÇÜ¤Ïºî¶È»þ´Ö¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡――¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ï³«»Ï¤«¤é3Ç¯È¾°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤âÃÏÍë¤ÏËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£°æ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤Î¸òÀï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÃÏÍë±øÀ÷¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÍëËäÀß¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬17Ëü4000㌔Ê¿ÊÆ¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÍë½üµî¤ò¹Ô¤¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏÍë½üµî¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥·ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬2000¿ÍÂÎÀ©¤ÇÃÏÍë½üµî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö200㌔Ê¿ÊÆ¤Î°ÂÁ´²½¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î±øÀ÷ÌÌÀÑ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢°ìÂÎ²¿Ç¯¤«¤«¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉü¶½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤âºÎÂò
¡¡――¡¡º£¸å¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£°æ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖUNIDO¡Ê¥æ¥Ë¥É¡á¹ñÏ¢¹©¶È³«È¯µ¡´Ø¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¶â¤òµò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÌó40¼Ò¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¼Ò¤ËÅö¼Ò¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ìÉô¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏÍë½üµî¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¹×¸¥¤Î·Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Ê½Ð¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡――¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê°Ê³°¤Ë¤âÃÏÍë½üµî¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï³èÆ°ÈÏ°Ï¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£°æ¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ë¡Ö¥¸¥å¥Íー¥Ö¹ñºÝ¿ÍÆ»ÃÏÍë½üµî¥»¥ó¥¿ー¡ÊGICHD¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÅö¼Ò¤Î°µ½Ì¶õµ¤ºÎ·¡µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦30¥«¹ñ¤Û¤É¤ÇÃÏÍë½üµî³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖHALO Trust¡Ê¥Ø¥¤¥íー¡¦¥È¥é¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝNGO¡ÊÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡Ë¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ñµÄ¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÍè¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤â¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥¿¥ï²ñµÄ¡ÊÂÐ¿ÍÃÏÍë¶Ø»ß¾òÌó¡Ë¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ÏËäÀßÃÏÍë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤Ë¤ÏÃÏÍë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢È¯Å¸¤¬¤¹¤¹¤Þ¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
なぜ今、AIに注力するのか?  GMOインターネットグループ・熊谷正寿代表を直撃!
