昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演し、元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。

番組冒頭でプロフィルを紹介され離婚したことも伝えられた福田アナ。するとＭＣのミッツ・マングローブが番組前に知り合いから「福田典子をよろしくお願いします」とＬＩＮＥが届いたとし、送り主は「花田優一」だと明かした。福田アナは「お世話になっております」と笑顔を見せると、「花田優一さんとお付き合いされてる」とＭＣの垣花正から確認され、「はい、そうなんです」と堂々と交際宣言した。その上で「一緒に今は住んで、生活は一緒にしている」と同棲中であることも明かした。

出会いについても聞かれると「１０年来の友人」とし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に語った。

ミッツからは「もう、ちゃんこ作る必要もないですしね」と言われると、「そうですね。お会いしたことはないんですけど、お父様（貴乃花氏）に」とした福田アナ。一方で、花田の母・河野については、ネット上で似ていると話題になっていると紹介されると「光栄だな」と返答。河野とは面識があり「景子さん」と呼んでいることも明かしていた。

福田アナは福岡のＲＫＢ毎日放送のアナウンサーを経て、２０１６年にテレ東に入社。「モヤモヤさまぁ〜ず２」の３代目アシスタントやＢＳテレ東の東京五輪キャスターなどで活躍。２１年３月に会社員男性との結婚を発表し、同１２月に第１子を出産。２２年に仕事復帰したが、昨年３月で同局を退社。今年３月にメディアで離婚を公表していた。