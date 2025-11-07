米沢市の山間部にある温泉旅館で7日朝、体長1.2メートルのクマ1頭が建物内に入り込んでいるのが見つかりました。クマはそのまま4時間余り建物内に居座りましたが、緊急銃猟で駆除されました。



クマが居座ったのは米沢市大沢にある滑川温泉の福島屋です。

警察と米沢市によりますと7日午前7時半ごろ、建物の1階部分にクマ1頭が入り込んでいるのを経営者の妻が発見し、警察に通報しました。クマは体長およそ1.2メートルのオスの成獣で、そのまま建物内に居座りました。

旅館には当時、経営者の70代の男性と70代の妻、40代の娘の3人がいて、2階に避難しました。その後、駆け付けた警察官の誘導で、非常階段から屋外に出てパトカーに避難し無事でした。





滑川温泉 福島屋笹木和夫社長「居座ったクマの姿は何回も見ている。結構でかいです。今までもクマは近くにいたがこんなことは初めてです。中まで入ってこられたのは初めて。かなり怖かったです」滑川温泉は標高850メートルにあり、旅館は福島屋1軒のみとなっています。福島屋では11月3日に駐車場でクマが目撃されたため、今シーズンの営業の終了を2日早め、翌4日から冬季休業となっていました。そのため、宿泊客はいませんでした。3日に目撃されたクマは食べ物を狙っていたとみられ、その後もクマが建物の入り口前をうろついたり、厨房の外壁が壊される被害があったといいます。記者リポート「宿ではこのようにバリケードを作ってクマが近づかないように対応したということです。バリケードにはテーブルやベンチ、ストーブ、ゴミ箱など様々な物が使われています」米沢市は猟友会に依頼し、5日、旅館の近くに箱わなを2台設置していました。しかしー。滑川温泉 福島屋 笹木和夫社長「きのうも周りをウロウロしているし、壁をガリガリ引っかいたりしていた。きのう夕方からクマが建物内に入りそうだった。バリケードで防いでいたが防ぎきれないなと建物内部で家族がまとまって避難していた。けさ起きてみたらクマが侵入して内部を荒らしていた。かなりひどい…」居座ったクマは外から確認できない状況が続いたため、猟友会のメンバーが箱わなを設置しようと建物内に入りました。その際、クマと出くわした時に発砲できるよう、米沢市は緊急銃猟を判断しました。米沢市市民環境部 遠藤直樹部長「看板がありますよね、看板の脇に外階段があってそこから上に入っていって廊下の部分に突き抜けたところに扉がある。扉を開けたところで、クマが横たわっていたのでハンターが即発砲し、1発で仕留めた」クマは居座りから4時間余り経った午前11時50分ごろ、「緊急銃猟」による発砲で駆除されました。緊急銃猟に基づく駆除は県内では初です。米沢市市民環境部 遠藤直樹部長「クマは建物の中にいて危ない状況だった。緊急銃猟の判断で安全を確保した上で入って行けた。正当な判断だった」（障子はクマが破いた？）「そう。無茶苦茶だねこりゃ…参った」「（冷蔵庫の扉が）全部開いていた」（ピーピー鳴っているのは）「そっちの冷凍庫」（開けっ放しになるとなるやつ）「そうそう、酷いもん」冷蔵庫や冷凍庫の周りには食品が食い散らかされた跡が残っていました。「食い物ならなんでもいいんじゃないか」（どのくらい修復にかかる？）「わかんない」米沢市によりますと、旅館近くでは駆除されたクマとは別の親子グマも目撃されているということです。市は、箱わなの設置を続け警戒するとしています。