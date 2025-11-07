ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐ 今週は変化乏しく安定推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ 2.673
フランス 3.467（+79）
イタリア 3.429（+76）
スペイン 3.185（+51）
オランダ 2.824（+15）
ギリシャ 3.307（+63）
ポルトガル 3.033（+36）
ベルギー 3.221（+55）
オーストリア 2.965（+29）
アイルランド 2.899（+23）
フィンランド 3.034（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
