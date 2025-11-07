ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９ｂｐ　今週は変化乏しく安定推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）
ドイツ　　　　2.673
フランス　　　3.467（+79）
イタリア　　　3.429（+76）
スペイン　　　3.185（+51）
オランダ　　　2.824（+15）
ギリシャ　　　3.307（+63）
ポルトガル　　　3.033（+36）
ベルギー　　　3.221（+55）
オーストリア　2.965（+29）
アイルランド　2.899（+23）
フィンランド　3.034（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）