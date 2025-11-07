中川翔子「髪の生え方も顔も性格も声も」双子の全然違うかわいさを紹介「大きくなりましたね」「ほっぺがふっくら」
タレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生した双子の愛らしい違いを紹介した。
【写真】「益々かわゆいですね〜」息子を抱く中川翔子
中川は「髪の生え方も顔も性格も声も全然違ってそれぞれのかわいさがある双子かわいすぎる ふたりの髪を記念に撮ってます 弟くんもいつかふさふさになるから いまの薄毛も愛おしくて涙でます！」と息子2人の髪の毛事情を明かし、全く違う頭の写真を公開している。
ほかにも、息子を抱いたショット、抱いた息子と見つめ合うほほ笑ましい姿など乳幼児期にしか見られない写真を複数枚投稿していた。
この投稿にファンからは「ほっぺがふっくらしてきましたね。益々かわゆいですね〜」「大きくなりましたね」「イケメンだ」「可愛い子がダブルでいるって羨ましー」などのコメントが集まっている。
