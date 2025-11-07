¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖKai - La¡¡～³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª～¡×¤¬11·î21ÆüÈ¯Çä¡È³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÉ½¸½
¡ÚÇòÇÈÀ¥³¤Íè¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖKai - La¡¡～³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª～¡×¡Û 11·î21ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§1,980±ß
¡ÖKai - La ～³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª～¡×
¡¡Water¤Ï¡¢ÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¼Ì¿¿½¸¡ÖKai - La¡¡～³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª～¡×¤ò11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,980±ß
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Üー¥Àー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¼Ì¿¿½¸¡£Èà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡È³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¡¢¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥Ð¥ê¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Á¥ê¤È¸À¤Ã¤¿³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÑ³¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¿´¤ÎÆâÂ¦¡É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£