¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ëºÊ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ÉÔËþ¡¡É×¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»Å»öµÍ¤á¡Ö¤³¤ì¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤ÎºÊ¤¬É×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò·ãÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ý¿Í¤Î¤«¤¿¤ï¤é¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÉ×¡ª¤½¤Î°Õ³°¤Ê¿ÇÎÅ²Ê
º£²ó¤Ï·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤ÎÂè5ÃÆ¤ò¼Â»Ü¡£
¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÊ¡¦µÜËÜÎ¤Êâ¡Ê31ºÐ¡Ë¤È¡¢°ðÅÄ¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë·Ý¿Í·ó°å»Õ¤ÎÉ×¡¦¤·¤å¤ó¤·¤å¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯P¡Ê42ºÐ¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏµÈËÜºä46¤Ç½Ð²ñ¤¤2020Ç¯11·î¤Ë·ëº§¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·ëº§5Ç¯ÌÜ¤ÎºÊ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤¬¤Ä¤é¤¹¤®¤ÆÃÏ¸µ¤ÎµþÅÔ¤Ë²ÈÂ²¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤å¤ó¤µ¤ó¤ÏÅÔ²ñ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î¤ª²ÈÇã¤¦¤È¤¤â¤·¤å¤ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Á¶è¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤·¤å¤ó¤µ¤ó¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤Û¤Ü1¿Í¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤¬¥¥ã¥Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËµþÅÔ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÜËÜ¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯µÜËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤È¤«¤Ð¤¢¤Ð¤¬Ì¼¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»ä¤¬1¥«·î¼Â²È¤ÎµþÅÔ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤¬1½µ´Ö¡Á1¥«·î¡ÊÅìµþ¤Ë¡Ë¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÄ«7»þÁ°¸å¤Ë¡ÊÉÂ±¡¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¡¢Ìë10»þ¤È¤«ÃÙ¤¤¤È1»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏYouTube¤Îºî¶È¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì»ä1¿Í¡£¤³¤ì¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÉ×¤Î¤·¤å¤óP¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢µþÅÔµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤Èº£²ó¤Ö¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ú¤¨¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ¤Ë¤ª²ÈÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÜËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤·¤å¤óP¤¬¡ÖÅÄ¼Ë¤¬¥¤¥ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡Ö½»¤á¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢µÜËÜ¤Ï¡ÖÅìµþ¤À¤È¼Ö¤Î¸òÄÌÎÌ¤âÂ¿¤¤¤·¡¢Æ»¤òÊâ¤¯¤È¤¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Âç¤¤¤¼Ö¤âÄÌ¤ë¤«¤é¡ÊÌ¼¤È¡ËÀäÂÐ¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤¿»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊì¿ÆÌÜÀþ¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤·¤å¤óP¤«¤é¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î°ðÅÄ¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Î¤Û¤¦¤¬¡©¹Á¶è¤è¤ê¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µÜËÜ¤â¡ÖÌ¼¤ò¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØµþÅÔ¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¤«¤µ¡Ä¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£