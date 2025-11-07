B2東地区所属の岩手ビッグブルズは11月7日、ジェイシー・ヒルズマンとの2025－26シーズンの新規契約に合意したことを発表した。同選手は8日の信州ブレイブウォリアーズ戦からエントリーが可能となる。

現在29歳のヒルズマンは200センチ98キロのフォワード。数カ国のクラブを渡り歩き、Gリーグのチームでプレーすると、2024－25シーズンにB3のアースフレンズ東京Zへ加入しBリーグデビュー。今年8月にはB2の信州ブレイブウォリアーズと契約したものの、開幕前の9月24日に突如として双方合意のうえ契約を解除していた。その後10月4日にしながわシティバスケットボールクラブと契約を結び、リーグ戦8試合に出場。平均18.1得点をマークしていた。

岩手の水野哲志社長は「昨季はアースフレンズ東京Zでチームを準優勝に導き、今季もハイパフォーマンスを維持しています。得点能力に優れ、すでにチームにも馴染んでいる明るい性格。チームに新しい風をもたらしてくれると期待しています」と新戦力を迎え入れている。

また、ヒルズマンは新天地へ向け以下のようにコメントしている。

「このチームに加わることができ、本当に感謝しています。岩手でプレーする機会をいただけたことを心からうれしく思いますし、チームの成功に貢献できるよう全力を尽くします。これまで築かれてきたカルチャーを大切にしながら、自分自身の力でもチームに良い影響を与えられるよう努力します。シーズンを通しての支援、そして私と私の力を信じてくださることに心から感謝しています。私はバスケットボールを愛し、日本の文化も大好きです。この素晴らしい国でプロとしてキャリアを続けられることは、まさに幸福だと思っています」



