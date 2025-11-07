Travis Japanが、12月3日にリリースするアルバム『’s travelers』のFC限定盤のティザーを公開した。

◆Travis Japan 動画

本作は、メンバーの松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムだという。

今作はFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態での発売。FC限定盤では、DISC1に他形態同様2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人揃ったバージョンをCompleted ver.として再収録している。さらにリード楽曲「Disco Baby」これらを含む全15曲を収録。

特典DISCには、CDと映像DISCの2枚を封入。DISC3となるCDには恒例のユニット曲が収録されており、今回のアルバムでは宮近海斗・中村海人・松倉海斗の“トリプルカイト”という愛称でファンに親しまれている3名による「ポジティブカイト」、七五三掛龍也・川島如恵留による「ねぇ、キスして」、そして吉澤閑也・松田元太による「「幸せ」と「ありがとう」」が収録される。

DISC3となる映像DISCでは、今年の7月〜9月にかけて開催された自身２度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞より「“Say I do” Live in NY」「“Tokyo Crazy Night” Live in NY」「“Would You Like One?” Live in NY」とニューヨークのライブ映像3曲を収録。さらに『MV鑑賞会 by NOEL』と題し、川島如恵留がファン代表として語る副音声を収録した鑑賞会ムービーが収録されている。

また、このFC限定盤だけのオリジナル絵柄となるブックレットと、今回のアイコン的存在となる“いちご”をモチーフにした豪華キーホルダーを封入。

FC限定盤は、2025年11月19日23時59分までの注文受付となっており、注文受付期間内でも予定数に達し次第販売終了となるので、早めの予約をお勧めする。