Juice=Juice¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×½éÅÐ¾ì¤Ç¡Ö¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¤Ë¤ÆÈäÏª
Juice=Juice¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Âè609²ó¤Îº£²óÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢MV¤¬1000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢Ë«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤À¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷À¤Î¿´¾ð¤òÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤·¤¿1¶Ê¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤È¥¹¥¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¤òÈäÏª¡£
¢£Juice=Juice¡¡¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤Æ¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
ÉáÃÊ¤È°ã¤¦²Î³ä¤ê¤Ê¤É¤ä¿·¤·¤¤¥Ï¥â¥ê¤Ê¤Éº£²ó½é¤á¤Æ¤Î»ö¤¬Â¿¤¯¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ªJuice=Juice¤Ï¡¢11·î¤Ë13²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
