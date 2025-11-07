MUCC¡¦íýàç¤ÈNoGoD¡¦ÃÄÄ¹¤ÎÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤¸¤¯¤êROCKS¡×¡¢69²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ëdeadman¤ÈÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎRoyz¤«¤éÚå¡¦ÃÒÌé½Ð±é·èÄê
MUCC¤Îíýàç¤ÈNoGoD¤ÎÃÄÄ¹¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMAVERICK DC GROUP¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö²»³Ú¾ðÊó¥é¥¤¥ô ¤¤¤¸¤¯¤êROCKS¡ª¡×69²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤¬¡¢2025Ç¯11·î14Æü19»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥·¡¼¥ó¤Î¿¼Ê¥¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¸É¹â¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦deadman¤È¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Royz¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£
deadman¤Ï¡¢2025¤ËÇ¯·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÆ·ëÀ®°Ê¹ß¤ÏÇ®ÎÌ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤ÎÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¡¢12·î21Æü¤ËÂç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡ãdeadman 25th anniversary TOUR 2025 ¡Öto be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ-¡×¡ä¤¬´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥È¡¼¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëRoyz¤«¤é¤Ï¡¢Úå¡ÊVo¡Ë¡¢ÃÒÌé¡ÊDr¡Ë¤ÎÆó¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£Royz¤Ï¡¢11·î3Æü¤ËË½§PIT¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ã¡ÖGIANT KILLER¡×-²¼Ñî¾å¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø-¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Úå¡¦ÃÒÌé¤¬¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢¡Ø¤¤¤¸¤¯¤êROCKS¡ª¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ÎMAVERICK CHANNEL²ñ°÷¸ÂÄê¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢MUCC¡¦YUKKE¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖMr.JACK¤¬»Â¤ë¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ê¥ê¥«¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÈ¼«¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò·Ç¤²¤ëÈà¤é¤¬¡¢Mr.JACK¤Î±Ô¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£²»³Ú¾ðÊó¥é¥¤¥ô¡Ø¤¤¤¸¤¯¤êROCKS¡ª¡Ù#69
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á
MC¡§íýàç¡ÊMUCC¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¡§ÃÄÄ¹¡ÊNoGoD¡Ë
¢§¥²¥¹¥È
deadman
Úå¡¦ÃÒÌé¡ÊRoyz¡Ë
¢§Mr.JACK¤¬»Â¤ë¡ª¥²¥¹¥È
¥ê¥ê¥«
¢§»ëÄ°URL
YouTube https://youtube.com/live/Gj1SZ5qbpjQ
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷ https://live.nicovideo.jp/watch/lv349113943
¢¡2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷²ó¡¡¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®
²»³Ú¾ðÊó¥é¥¤¥ô¡Ø¤¤¤¸¤¯¤êROCKS¡ª¡Ù#68
MC¡§íýàç¡ÊMUCC¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¡§ÃÄÄ¹¡ÊNoGoD¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¡§¥¸¥ç¡¼²£¹Â
¢§¥²¥¹¥È
KIRITO¡ÊPIERROT/Angelo¡Ë¡¡
¢§»ëÄ°URL
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¡https://live.nicovideo.jp/watch/lv348970708
