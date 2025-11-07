syudou¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é±ÇÁü¤ò±Ç²è´Û¤Ë¤ÆÀè¹Ô¾å±Ç·èÄê
syudou¤¬¡¢2025Ç¯5·î31Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ãsyudou Live 2025¡ÖÈþ³Ø¡×¡ä¤ÎBlu-ray±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î3Æü¤ËÂçºå¡¦T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¡¢12·î4Æü¤ËÅìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ Ë½§¤Ë¤ÆÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤ÎBlu-ray¡Øsyudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡× 2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾å±Ç²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾å±Ç²ñ¤ÏBlu-ray¡Øsyudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡× 2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢syudou¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¤äÍè¾ì¼ÔÁ´°÷ÂÐ¾Ý¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Àè¹Ô¾å±Ç¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ´¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÍ½ÌóÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¤Ï11·î16Æü¤Þ¤Çsyudou¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢9·î¤«¤é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È¡×¤ä¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»ÜÃæ¡£Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÉÕ¥Ú¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£Blu-ray¡Øsyudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡× 2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÙÈ¯ÇäµÇ°Àè¹Ô¾å±Ç²ñ
¡ÔÂçºå²ñ¾ì¡Õ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë17:30 START
²ñ¾ì¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
¢¨¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾å±Ç¸å¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÅìµþ²ñ¾ì¡Õ
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
<1Éô>14:30 START
<2Éô>18:30 START
²ñ¾ì¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§
¢¨¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾å±Ç¸å¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ª¤è¤Ó¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â
¡ï4,500¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¡¦Blu-ray¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00 ¡Á 11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ýÂÐ¾Ý¡§Blu-ray¡Øsyudou Live 2025¡ÖÈþ³Ø¡×2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß
¢¨Blu-ray¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¤ØOFFICIAL GOODS STORE¤«¤é²¼µÆü»þ¤Ë¼õÉÕURLÅù¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®Í½ÄêÆü»þ¡Û11·î7Æü(¶â)18:00¡¢11·î10Æü(·î)18:00¡¢11·î14Æü(¶â)18:00¡¢11·î17Æü(·î)18:00
¢¨¡ã11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡ä¤Þ¤Ç¤ËBlu-ray¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤ª¿½¹þ¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Blu-rayÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://liveviewing.jp/syudou-bigaku/
¢£Blu-ray ¡Øsyudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡× 2025.05.31 ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù ¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û
¡¦²Á³Ê¡§\7,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Í½Ìó´ü´Ö ¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦¡ÚÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡§ÃêÁª»²²Ã¸¢ÉÕ¡ÛÍ½Ìó´ü´Ö>³Æ¸ø±éÃêÁª²ñ¼õÉÕ½ªÎ»»þ´Ö¤Þ¤Ç
¡¦²ñ¾ì¸ÂÄêÃêÁª²ñÆâÍÆ¡§
A¾Þ¡§¡Ö¥ß¡¼¥È&¥°¥ê¡¼¥È¡×¤´¾·ÂÔ
B¾Þ¡§¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×
»²²Ã¾Þ¡§¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.¼ÙËâ
02.¤Ø¤Ù¤ì¤±¥¸¥ã¥ó¥¡¼
03.¼è°·Ãí°Õ
04.¥ê¥ô¥¡¡¼¥µ¥ë
05.¥³¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤
06.¥¢¥¿¥·
07.¥¤¥ó¥¶¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥à
08.¥Õ¥é¥ß¥ó¥´
09.Ì¿¹Ë
10.ÃÑ¤µ¤é¤·
11.¿´¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯Æü¤Ë¤Ï
12.¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï
13.¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È
14.¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
15.¥é¥Ö¥È¥ê¥Ã¥×¥µ¥Þ¡¼
16.¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó
17.¤¢¤¤¤¤ë¤æ¤¥
18.¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
19.¥Þ¥¤¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£
En1.ºá¤ÈÌª feat. Mori Calliope
En2.¾Ð¤¨
En3.Çú¾Ð
¡¦syudou Live 2025 ¡ÖÈþ³Ø¡×- Documentary Film -
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://official-goods-store.jp/syudou-bluray/
◾️¡ãsyudou Live Tour 2025¡Ö±¿ÈÝÅ·Éê¡×¡ä
2025Ç¯
9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
9·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
OPEN 17:00 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§7,700±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë¢¨°¦ÃÎ¸ø±é¤Î¤ß¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
syudou¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ösyudou¾¦Å¹¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¡§¡Á6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
◾️syudou¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãPENTATONIC¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍBUNTAI
OPEN 13:00 / START 14:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§1Æü·ô¡§\9,800 / 2ÆüÄÌ¤··ô¡§\18,500±ß
¢§DAY1
syudou / ¤¹¤ê¤£ / DREAMERS (Ayase, syudou, ¤¹¤ê¤£, ¥Ä¥ß¥) / NOMELON NOLEMON / YOASOBI
¢§DAY2
syudou / Aooo / Chevon / ¿ÜÅÄ·ÊÆä / ¤Ê¤È¤ê
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
SOGO TOKYO 03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 ¡¿ 16:00¡Á19:00¡¡¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¼çºÅ A-Sketch Inc. / À©ºî Intergroove Productions Inc.
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/pentatonicoffsec
¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://pentatonic-2026.com/
