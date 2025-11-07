　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　43(　　　43)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 757(　　 757)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　29(　　　29)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　79(　　　79)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1795(　　1795)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3681(　　1987)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 657(　　 605)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6606(　　2248)
　　　　　 　 　12月限　　　130010(　 52526)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　57(　　　17)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1286(　　 704)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7702(　　4872)
　　　　　 　 　12月限　　　 76151(　 36147)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　25(　　　11)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 158(　　 158)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　12月限　　　　6101(　　6101)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　19(　　　19)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 990(　　 990)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　29(　　　29)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 755(　　 755)
　　　　　 　 　12月限　　　 31853(　 31853)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

