主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 43( 43)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 757( 757)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 29( 29)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 79( 79)
日経225ミニ 12月限 1795( 1795)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3681( 1987)
3月限 23( 21)
TOPIX先物 12月限 657( 605)
日経225ミニ 11月限 6606( 2248)
12月限 130010( 52526)
1月限 57( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1286( 704)
3月限 7( 3)
日経225ミニ 11月限 7702( 4872)
12月限 76151( 36147)
1月限 25( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 158( 158)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 11月限 211( 211)
12月限 6101( 6101)
1月限 19( 19)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 990( 990)
3月限 29( 29)
日経225ミニ 11月限 755( 755)
12月限 31853( 31853)
1月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
