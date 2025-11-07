主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3841( 1947)
TOPIX先物 12月限 1267( 1048)
日経225ミニ 12月限 3660( 3546)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 193( 0)
TOPIX先物 12月限 455( 224)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 863( 0)
TOPIX先物 12月限 2211( 1680)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3608( 1588)
TOPIX先物 12月限 1153( 1009)
日経225ミニ 12月限 3874( 3871)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 804( 526)
TOPIX先物 12月限 451( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 13911( 13911)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4878( 3352)
3月限 37( 29)
TOPIX先物 12月限 714( 588)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 6195( 2433)
12月限 96747( 44813)
1月限 121( 61)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1605( 1233)
3月限 22( 14)
日経225ミニ 11月限 4988( 3842)
12月限 61224( 29816)
1月限 40( 22)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 366( 366)
12月限 5359( 5359)
1月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 998( 998)
3月限 47( 47)
日経225ミニ 11月限 483( 483)
12月限 34521( 34521)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
