　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3841(　　1947)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1267(　　1048)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3660(　　3546)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 193(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 455(　　 224)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 863(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2211(　　1680)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3608(　　1588)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1153(　　1009)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3874(　　3871)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 804(　　 526)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 451(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　 13911(　 13911)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4878(　　3352)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　29)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 714(　　 588)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6195(　　2433)
　　　　　 　 　12月限　　　 96747(　 44813)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 121(　　　61)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1605(　　1233)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　14)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4988(　　3842)
　　　　　 　 　12月限　　　 61224(　 29816)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　40(　　　22)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 366(　　 366)
　　　　　 　 　12月限　　　　5359(　　5359)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 998(　　 998)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　47(　　　47)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 483(　　 483)
　　　　　 　 　12月限　　　 34521(　 34521)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース