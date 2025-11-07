OfficialÉ¦ÃËdism¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025¡Ù±þ±ç¾å±Ç³«ºÅ·èÄê
OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice - ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice -¡ä¤è¤ê¡¢11·î13Æü¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¤Î¥í¥´¤òºÜ¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¤ËÂ³¤goen¡ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¡£¥Ä¥¢¡¼¥í¥´¤òºÜ¤»¤¿6¼ïÎà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ØOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice -¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice
¡¦·ÁÂÖ/ÉÊÈÖ/²Á³Ê¡§
CD / PCCA.06452 / 3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡(2ËçÁÈ)
DVD / PCBP.55615/ 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡(2ËçÁÈ)
Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¢§[CD¡¢DVD¡¢Blu-ray¼ýÏ¿¶Ê]
OfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice -
M1.Sharon
M2.Get Back To ¿ÍÀ¸
M3.½ÉÌ¿
M4.Stand By You
M5.¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
M6.Æü¾ï
M7.ÂùÅÀ
M8.Subtitle
M9.115Ëü¥¥í¤Î¥Õ¥£¥ë¥à
M10.¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º
M11.FIRE GROUND
M12.¤¦¤é¤ß¤Ä¤é¤ß¤¤ï¤ß
M13.¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä
M14.Anarchy (Rejoice ver.)
M15.Chessboard
M16.B-Side Blues
M17.Same Blue
M18.SOULSOUP
M19.TATTOO
¢§[DVD/Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
ÆÃÅµ±ÇÁü
Behind The Scenes of ¡ÈOfficialÉ¦ÃËdism Arena Tour 2024 - Rejoice - ¡È
¡¦CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Amazon.co.jp¡§Blu-ray/DVD¡§¥³¥Ã¥È¥ó¶ÒÃå¡¢CD¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓTOWERminiÁ´Å¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸
Á´¹ñHMV/HMV&BOOKS online¡§´Ì¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥µ¥³¥Ã¥·¥å¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ªÆÏ¤±
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°
PCSC´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
◾️¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM¡ä
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)
2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
¢¡·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2F»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2FÎ©¸«ÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓÆþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
W²ñ°÷Àè¹Ô¡§10·î13Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
Ç¯/·î²ñ°÷Àè¹Ô¡§10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026
◾️¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë°¦É²¡¦°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡ËÂçÊ¬¡¦iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê¡¦¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û¡Ë
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¶üÏ©Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¢¡·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â
¢§¥Û¡¼¥ë¸ø±é
»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Âçºå¡¦¿ÀÆàÀî
»ØÄêÀÊ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ðÊó
W²ñ°÷Àè¹Ô¡§10·î13Æü¡Ê·î¡Ë12:00¡Á10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
Ç¯/·î²ñ°÷Àè¹Ô¡§11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á11·î24Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026
