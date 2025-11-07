外国証券 先物取引高情報まとめ（11月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14186( 14174)
3月限 28( 28)
TOPIX先物 12月限 11316( 11316)
日経225ミニ 11月限 13363( 13363)
12月限 283103( 283103)
1月限 45( 45)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5898( 5898)
3月限 48( 48)
TOPIX先物 12月限 6897( 6897)
日経225ミニ 11月限 6265( 6265)
12月限 115000( 115000)
1月限 59( 59)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 482( 166)
TOPIX先物 12月限 441( 441)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 1474( 1474)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 557( 247)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1604( 1510)
日経225ミニ 11月限 2006( 6)
12月限 4028( 4028)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 720( 720)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 1193( 1193)
日経225ミニ 12月限 5318( 5318)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 792( 792)
TOPIX先物 12月限 506( 506)
日経225ミニ 12月限 962( 962)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1742( 1742)
TOPIX先物 12月限 2248( 2248)
日経225ミニ 11月限 103( 103)
12月限 27752( 27752)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 0)
TOPIX先物 12月限 224( 224)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 398( 82)
TOPIX先物 12月限 386( 386)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 33( 0)
TOPIX先物 12月限 86( 86)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 964( 964)
TOPIX先物 12月限 331( 331)
日経225ミニ 11月限 8( 8)
12月限 550( 550)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
