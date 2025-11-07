　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14186(　 14174)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11316(　 11316)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13363(　 13363)
　　　　　 　 　12月限　　　283103(　283103)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　45(　　　45)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5898(　　5898)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　48(　　　48)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6897(　　6897)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6265(　　6265)
　　　　　 　 　12月限　　　115000(　115000)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　59(　　　59)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 482(　　 166)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 441(　　 441)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　1474(　　1474)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 557(　　 247)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1604(　　1510)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2006(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　　4028(　　4028)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 720(　　 720)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1193(　　1193)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5318(　　5318)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 792(　　 792)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 506(　　 506)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 962(　　 962)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1742(　　1742)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2248(　　2248)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 103(　　 103)
　　　　　 　 　12月限　　　 27752(　 27752)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 224(　　 224)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 398(　　　82)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 386(　　 386)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　33(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　86(　　　86)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 964(　　 964)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 331(　　 331)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　　 550(　　 550)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース